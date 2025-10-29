Cumhuriyet Bayramı İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla kutlandı

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İGA İstanbul Havalimanı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Havalimanının belli noktaları Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle süslendi. Kutlamalar çerçevesinde bando, zeybek ve horon başta olmak üzere pek çok dans gösterilerinde başta çocuklar olmak üzere tüm yolcular keyifli vakit geçirdi. Yolcu trafiği ise normale nazaran yoğun olarak gözlemlendi.

İstanbul Havalimanının sembolü olan Hava Trafik Kontrol Kulesi ise akşam saatlerinden itibaren kırmızı-beyaz renklere bürünecek.