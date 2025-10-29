Cumhuriyet Bayramı Mudanya'da coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü, Mudanya’da coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet kutlamaları, Mudanya Spor Salonunda çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. Halk oyunları gösterisi ve Cumhuriyet temalı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. TED koleji 165 kişilik korosuyla Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi. Turhan Tayan Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyetin kazanılmasını anlatan tiyatral gösterisinin ardından Tren geçişiyle program sonlandı. Mudanya Belediye Bandosu eşliğinde Protokolün katılımıyla salon dışında oluşturulan kortej İpar Caddesi boyunca ilerleyerek Atatürk anıtı önünde son buldu.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, "Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından, 29 Ekim 1923 tarihinde de ’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ ve ’Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan edilen Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir" dedi.

Tören Cumhuriyeti anlatan şiirler öğrenciler tarafından okundu.