Cumhuriyet Bayramı'na Özel Sergi Kapılarını Açıyor
Silivri Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Sergisi, 29 Ekim'de Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde ziyarete açılacak.
Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu sanatla buluşturan Silivri Belediyesi, 29 Ekim 2024 Salı günü saat 13.00’te Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde özel bir sergi açılışı gerçekleştirecek. Sergi, 29 Ekim - 17 Kasım tarihleri arasında, her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ithafen hazırlanan sergide, Atatürk’e ve Cumhuriyet değerlerine dair anlamlı eserler yer alacak. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek açılışa tüm halkımız davetlidir.