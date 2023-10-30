Cumhuriyet Bayramı'nda dünya şampiyonluğu hediye ettiler

Arnavutluk’ta düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda madalyaları toplayıp, takım halinde şampiyon olan ve Cumhuriyet Bayramı’nda Türk halkına hediye eden milli takım yurda dönüyor. İHA’ya konuşan TGF Başkanı Şeref Eroğlu, başarının sırrını doğru çalışmak olarak açıkladı. Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise gençlere örnek olmak için onlardan daha çok çalıştığını kaydetti.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası’nın son gününde milli takım, madalyalara ve kupalara ambargo koydu. Grekoromen stilde 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanan U23 Grekoromen Güreş Milli Takımı, tarihinde ilk kez takım halinde dünya şampiyonu oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Güreş Federasyonu’nun (TGF) kuruluşunun 100. yılında önemli bir başarıya imza atan genç güreşçiler, büyük mutluluk ve gurur yaşattı.

"Gençlerimiz gümbür gümbür geliyor"

Elde edilen bu başarılara ilişkin açıklamalarda bulunan TGF Başkanı Şeref Eroğlu, "Her zamanki halimiz. Türk güreşi olarak iki yıldan beri bizim almadığımız şampiyonluk kalmadı. Büyüklerde hem Avrupa hem dünya şampiyonu bir takımız, federasyonuyuz. Ama gelecekle ilgili umutlarımızın artması, Rıza, Taha, Yasemin’den sonra Türk güreşinin geleceğinin emin ellerde olduğunu göstermek için bu gençlere fırsat veriyoruz. Gençlerimiz de gümbür gümbür geliyorlar. Allah’ın izniyle önce 2024 Paris Olimpiyatları’nda, daha sonra da gelecekteki tüm şampiyonalarda Türk güreşi bundan önce olduğu gibi de bundan sonra tarih yazmaya, başarmaya, milletimizi, devlet büyüklerimizi mutlu etmeye devam edecek. Bu zaten bizim misyonumuz. Liyakat diye bir kelime var. Bu doğru kullanılırsa, çok doğru işler yapılabileceğinin göstergesidir. Ben geçmişte Avrupa, dünya şampiyonlukları yaşamış, olimpiyat ikincisi olmuş, daha sonra eğitim altyapısını tamamlamış, spor yöneticiliği üzerine doktora yapmış eski şampiyonum. Bu çocuklara dokunmak lazımdı. Bu aile benim ailem" dedi.

"İyi bir jenerasyon yakaladığımıza inanıyoruz"

40 yıldır güreş camiasının içinde olduğunu kaydeden Eroğlu, "Gençlerimizin, güreşçilerimizin potansiyelinin farkındaydık ama demek ki bugüne kadar birileri farkında olmadı. Bunlar dokunduğunuz zaman, aynı dili ve duyguları paylaştığınız zaman, doğru kanalize ettiğiniz zaman Türk güreşinin önünde hiçbir engel duramaz. Duramıyor da zaten. Düşünün; aynı sporcular, aynı şampiyonalarda hiçbir zaman şampiyon olmuyordu, Rıza’sı, Taha’sı, Yasemin’i. Şimdi ne oldu da oluyor? Demek ki doğru işler yapıyoruz. Bu çocuklar gerçekten Türk milletinin yetiştirmiş olduğu, özellikle Cumhuriyet’in birinci yüzyılında beş kez dünya şampiyonu olarak güreş tarihine geçmiş Rıza Kayaalp, kadın güreşinde iki kez dünya şampiyonu olmuş, olimpiyat madalyası almış Yasemin Adar, serbest güreşte Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül. Bunlar gerçekten birinci yüzyıldan, ikinci yüzyıla taşımak istediğimiz değerlerimiz. Bu şampiyonlarımızın yanında Buse Çavuşoğlu, Ali Cengiz, Burhan Akbudak, Murat Fırat, Adem Burak Uzun, Yunus Emre Başer, dün şampiyon olan Hamza Bakır, Muhammet Gimri, sadece 3-4 gün önce U23’te dünya şampiyonu oldu bu çocuklar. Yine alt yapıdan gelen Nesrin Baş var. Sayıları çoğaltmak için ekip olarak çok çalıştık. Alternatifimiz fazla olduğu zaman sporcunun biri zinde olmazsa diğeri kazanıyor. Türk milletinin çocukları bize emanettir diyerek yola çıktık. Güçlünün değil, her zaman iyi olanın, kazananın, başarı gösterecek sporcuların yanında olduk. Bunlar da bize kısa zamanda kendilerini gösterdiler. İyi bir jenerasyon yakaladığımıza inanıyoruz. İnşallah Türk güreşinin geleceği, bugün de olduğu gibi, emin ellerde olmaya devam edecek. Bu şampiyonlar da bu misyonu sürdürmeye devam edecek. Bende eski bir şampiyon ağabeyleri, başkanları olarak onlarla yol yürümeye, başlarında olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Bu bir kültürlenme işi"

Altyapıdan yetenek seçimini ve gelişimlerinin nasıl sağlandığını da paylaşan Şeref Eroğlu, "Yetenekli çocukları teknik heyetlerimiz, antrenörlerimiz takip ediyor. Yıldızlar ya da gençlerde derece yapan çocuğu keşfettiğimiz zaman A takıma alıyoruz. Serbestçiyse Taha ağabeyinin, grekoromenciyse Rıza ağabeylerinin, kadınlarda ise Yasemin ablalarının misyonuyla yollarına devam ediyorlar. Onlara ‘Aradığınız hiçbir şey uzakta değil. Yanınızda. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu ağabeyleriniz yanınızda. Etten kemikten. Çalışmalarına, fedakarlıklarına, sabırlarına, kendilerini işlerine adamalarına bakın. Doğru yolu bulursunuz’ diyoruz. Onları milli takımlarımızda yetiştiriyoruz. 17-18-19 yaşında benim A milli takımımda çok sporcu var. Bu bir kültürlenme işi. Ben bunu doğru anladığımı ve doğru anlattığımı düşünüyorum. Çocuklar bundan etkileniyorlar" şeklinde konuştu.

Başkan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kamplarda en çok çalışanlar kimler; Rıza, Taha, Yasemin. Onların bu halini görünce ‘onlar bu kadar çalışıyorsa biz de fırsattan istifade edelim’ diyorlar. Doğru gelişim sağlıyorlar ve kültürleniyorlar. En büyük kazancımız şu; bu çocuklara ‘Büyük düşünün. Fikirleriniz ve hayalleriniz güneş kadar parlak olsun. Aradığınız kahramanlar Amerikan filmlerinde değil, şu anda milli takım kamplarında yanınızda’ diyoruz. Gerisini onlara bırakıyoruz. Gerçekten şu anda bizim şansımız; Türk güreşindeki en iyi teknik adamlar şu anda bizde. A takımlarda, gençlerde, U23’te çalışan ekiplerimiz. Onlar da doğru insanlar. Çoğu yeni ama fırsat verdik, ‘Kendinizi gösterin. Bugüne kadar belki kimse elinizden tutmamıştır ama ben size yardımcı oluyorum’ dedik. Bütün teknik heyetimizle, bütün yöneticilerimizle 24 saat güreşin içindeyiz, güreşin başındayız. En büyük sırrımız da şu; doğru çalışmak, doğru çalışmak, doğru çalışmak. Hem ülke hem dünya gerçeklerini yakından takip ediyoruz. Bilimin ışığından asla ayrılmıyoruz. Ayrılmayacağız da. 2023 yılında aldığımız bütün altın, gümüş ve bronz madalyalarımızı, takım halinde aldığımız şampiyonluklarımızı Türkiye Cumhuriyet Devleti ve milletine ithaf ettik. Biz cumhuriyet ile eşdeğer federasyonuz. Biz de bu yıl 100. yılımızı kutladık. Bundan dolayı övünçlüyüz, gururluyuz. Cumhuriyetle eşdeğer federasyon, büyük işler yapmaya devam edecek. Devletimizi, milletimizi sevindirmeye devam edeceğiz. Bu büyüklerimizin bize yüklediği misyon. Kahraman Atatürk ‘Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim’ diyor ya. Biz Türk güreşi olarak birinci yüzyılda milletimize, devletimize kazandırdığımız başarıları ikinci yüzyılda da devam ettirmek istiyoruz. Allah’ın izniyle devam ettireceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bize fırsat veren başta Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve devlet büyüklerimize teşekkürü Türk Güreş Federasyonu olarak bir borç biliyoruz. Her şey Türkiye için, her şey Türk Güreşi için diyoruz."

Dünya şampiyonluğunun ardından Hamza ile ne konuştular?

Dünya şampiyonluğu sonrası Hamza ile aralarında geçen diyalogu da paylaşan Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Rıza mütevazılık ediyor ama dün dünya şampiyonu olan Hamza, Rıza’nın elinden geçiyor. Hamza ile müsabakadan sonra görüştüm ve Rıza ağabeyine teşekkür etmesini söyledim. Hamza da bana ‘Rıza ağabeyim her gün beni aradı. ‘Hadi. Senin bu işi bitirmen lazım. Beni temsil ediyorsun’ dedi ve bu bana itici güç oldu’ dedi. Serbest ağır sıklette böyle bir jenerasyon yakalarsak Rıza’dan sonra bayrağın yere düşmemesini istiyoruz. Taha’dan sonra bayrağın yere düşmeden devam etmesini istiyoruz. İnanıyorum ki; büyük şampiyonlar büyük sporcular yetiştirir. Bugünün şampiyonları, geleceğin yöneticileri. Gelecekte Türk Güreşini yönetecek ekip şu anda dünya minderde gördüğünüz kardeşlerimiz olacak. Ben de onların ağabeyleri olarak bu bayrağı onlara teslim edip işime bakacağım. O çocuklar için Rıza ile, Taha ile, Yasemin ile antrenman yapabilmek çok büyük şans. Bu şampiyonlardan çok mutlu ve memnunum. Büyük sporcu olmak, elit sporcu olmak kolay değildir. Onu da en iyi ben bilirim. Yanlarındayız. Hepsi bizim değerimiz ve değerlerimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp: "Onlardan daha çok çalışıyor, örnek oluyorum"

Şampiyon milli güreşçi Rıza Kayaalp, duygularını, "Biz o kardeşlerimize her zaman başarılarımızla, duruşumuzla ve çalışmalarımızla örnek olmaya çalışıyoruz. Kamplarda da bunu görüyorlar. Onlardan daha çok çalışıyorum. Daha çok örnek oluyorum. Kendi sıkletimde şampiyon olan kardeşime de, diğerlerine de gelişmeleri için elimden gelen bütün katkıyı veriyorum. Benden sonra madalyaları tekrardan ülkemize kazandırmaları için katkı veriyorum. Çok güzel, başarılarla dolu yıllar, şampiyonluklar geçiriyoruz. Zaten 2021 olimpiyatlardan sonra katıldığımız tüm Avrupa ve dünya şampiyonlarında hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluklar kazandık. Bu çok önemli. Zaten hep ilk üçün içindeyiz ama son U23 ve büyüklerde Avrupa, dünya şampiyonlarında takım halinde de şampiyon olmak, başarı kazanmak bizim için daha gurur verici oluyor. Sağ olsun Şeref Eroğlu başkanımız ve ekibi ülkemizin güreş tarihindeki başarısı için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Teknik ekipte gerçekten herkes uyum içinde. Alınan madalyalarla da bunu gösterdiler. Gerekeni yapıp ülkemize altı madalya ve takım halinde şampiyonluk kazandırıp ülkemize dönüyorlar. Bizler de olimpiyat yolunda onlara örnek olmaya devam edeceğiz. Benim önümde de Avrupa şampiyonası var. Benim için önemli. Avrupa’da en çok şampiyonluk kazanan sporcu olmak çok istiyorum. En son Aleksandr Karelin’in rekorunu egale etmiştim. İnşallah onu geçip tek olmak ve sonradan olimpiyatlar en iyi şekilde hazırlanmak ve genç kardeşlerime örnek olmak istiyorum" diyerek anlattı.

Mustafa Olgun: "Çok gururluyuz; ülkemize şampiyon olarak dönüyoruz"

Başarılı sporculardan Mustafa Olgun, "97 kiloda U23 dünya ikincisi oldum. Cumhuriyetimizin 100. yılında takım halinde dünya şampiyonu olduk. Çok gururluyuz, mutluyuz" dedi. Mustafa Sefa Yıldırım ise "67 kiloda dünya ikincisi oldum. Dünya şampiyonasında takım halinde şampiyonluk elde ettik. 100.yılımıza özel şampiyon olduğumuz için çok gururluyuz. Elhamdülillah ülkemize şampiyon olarak dönüyoruz" şeklinde konuştu.

Bir haftadır Arnavutluk’taydılar

Türk milli takımının kafilesinde; 2 yönetici, 5 teknik ekip ve 10 sporcu yer aldı. TGF Başkan Vekili Kerim Salman, TGF Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Ağa, Teknik Direktör Erdoğan Karaali, antrenörler; Şaban Donat, Bayram Özdemir, Cenk İldem ve Atakan Yüksel ile sporcular; Adem Burak Uzun, Mert İlbars, İsmail Culfa, Mustafa Sefa Yıldırım, Mehmet Ali Göçmen, Ömer Can Doğan, Alperen Berber, Muhittin Sarıçiçek, Mustafa Olgun ve Muhammet Hamza Çakır kafilede yer aldı. Dünya şampiyonasından zaferle ayrılan milli takım kafilesi, bu akşam yurda dönecek.

Kendi sıkletlerinde başarıyla temsil ettiler

Adem Burak Uzun 55 kiloda, Alperen Berber 82 kiloda, İsmail Culfa 63 kiloda, Mehmet Ali Göçmen 72 kiloda, Mert İlbars 60 kiloda, Muhammet Hamza Çakır 130 kiloda, Muhittin Sarıçiçek 87 kiloda, Mustafa Olgun 97 kiloda, Mustafa Sefa Yıldırım 67 kiloda ve Ömer Can Doğan 77 kiloda ülkemizi başarıyla temsil etti.

U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda madalya elde eden sporcular şöyle:

Muhammet Hamza Çakır (1.)

Alperen Berber (2.)

Mustafa Sefa Yıldırım (2.)

Mustafa Olgun (2.)

Adem Burak Uzun (3.)

Mert İlbars (3.)