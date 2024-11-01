Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı, coşkulu bir şekilde kutlandı

Törene Beden Eğitimi öğretmeni Ayberk Mısır’ın liderliğinde öğrenciler jimnastik gösterisi ve kule yaparak renk kattı. 2A sınıfı öğretmeni Ayşe Tunç ve 2C sınıfı öğretmeni Gizem Sever, sınıflarıyla hazırladıkları performanslarla törene anlam kattılar. Ayrıca 3. sınıfların beş şubesi ve 4. sınıfların beş şubesi birlikte hazırladıkları gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Bayram etkinliklerinde emeği geçen sınıf öğretmenlerinden Bayram Ali Çerçi, Alev Ölçer, Saliha Aksoy, Zeynep Yiğit, Gülsüm Uluç ve 4. sınıf öğretmenleri Nilgün Gül, Derya Soyyiğit, Ünzile Çerçi, Beyza Yurdakul, Nuran Sezgin öğrencileriyle beraber sahnedeydi.

Okul müdürü Bilali Habesi Erol ile müdür yardımcıları Nurcan Köse ve Tuba Karataş Öter de törende hazır bulunarak kutlamalara destek verdiler. Program, öğrencilere Cumhuriyet’in önemini anlatan konuşmalar ve gösterilerle sona erdi.