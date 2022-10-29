Cumhuriyet Bayramında göz dolduran görüntü

Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Kocaeli D-100 karayoluna Türk bayrağının düştüğünü gören bir vatandaş, trafiği durdurarak onu yerden aldı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler takdir topladı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünde tüm Türkiye bayraklarla donatıldı. Kocaeli’de kutlama etkinliklerine giden Eray Nalbant, Türk bayrağının D-100 karayoluna düştüğünü fark etti. Trafiği durduran Nalbant, Türk bayrağını yerden aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Nalbant’ın hareketi göz doldurdu.