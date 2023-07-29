Cumhuriyet Bisiklet Turu'nda Müftüoğlu'ndan anlamlı jest

Cumhuriyet’in 100. Yılı onuruna Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı onuruna etap birincisi sarı mayo sahibi sporcu Türk bayrağı taşıyacak.

Özel olarak yarışın anısına hazırlanan Türk bayrağı, her etapta ilk sırada yer alan etap birincisi sarı mayo sahibi sporcu tarafından taşınacak. Bayrak, Ankara’da ilk Meclis önünde TBMM Başkanlığı’na teslim edilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bu anlamlı jest için şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde zor şartlar altında küllerinden doğarak bugünlere geldi. 100 yılda büyük bir başarıya imza attık ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ikinci yüzyıla, yani Türkiye Yüzyılı’na giriş yaptık. Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi sporda da bu yüzyılın yıldızı olacaktır. Bisiklet Federasyonu olarak önemli yurt içi ve uluslararası organizasyonlara ek olarak, Türkiye Yüzyılı’nın organizasyonlarını, Milli Mücadele duraklarımızda gerçekleşecek ve ilk meclisimizin önünde sona erecek olan uluslararası bir Bisiklet Turu ile onurlandırmak istedik. Türkiye’den ve dünyadan seçkin sporcuların katılacağı bu organizasyon, ülkemizin sporda ve özellikle bisiklet sporunda nice başarılı organizasyonlarından birisi olacaktır. Sivas’tan Ankara’ya Cumhuriyet yolunda etap birincilerimizin taşıyacağı Türk bayrağımız ile anlam katacağımız bu değerli organizasyona 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’na tüm milletimizi katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca başlatmış olduğumuz “Bisiklet Kazalarına Son Verelim” projesine de destek istiyoruz.”

Sivas Kongresi’nin gerçekleştirildiği “Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi” gibi tarihi yapıların başlangıç ve bitiş noktaları olarak seçildiği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nda şu etaplar yer alacak:

1.Etap: 1 Ağustos Sivas-Amasya 208,8 km

2.Etap: 2 Ağustos Amasya-Havza 89,4 km

3.Etap: 3 Ağustos Havza-Samsun 135,2 km

4.Etap: 4 Ağustos Samsun-Çorum 176,1 km

5.Etap: 5 Ağustos Çankırı- Ankara 175,4 km

1-5 Ağustos tarihleri arasında 5 Gün, 5 Etap, 16 Takım, 100 Bisikletçi Sivas’tan Ankara’ya Cumhuriyet yolunda, tarihin izinde 784 km pedal çevirecek.