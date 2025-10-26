Cumhuriyet coşkusu, Kubat ile zirve yaptı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kentin dört bir yanını sardı. Gürsu’da binlerce kişinin katıldığı Kubat konserinde muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

‘Cumhuriyet demek, hepimiz demek’ temasıyla hazırladığı programlarla Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümünü tüm kente yayan Büyükşehir Belediyesi, önemli sanatçıların katıldığı konserlerle Cumhuriyet meşalesini yaktı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak ünlü sanatçı Kubat, Gürsu ilçesinde sahne aldı. En sevilen türkülerini Bursalılar için seslendiren Kubat, ellerinde Türk bayrakları ve Ata posterleriyle alanı dolduran vatandaşlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Şarkılarını Bursalılarla birlikte söyleyen Kubat, seslendirdiği marşlarla da Cumhuriyet heyecanını Gürsu’da yaşattı.

"Yaşasın Cumhuriyet!"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de eşi Seden Bozbey ile birlikte Kubat konserine katılarak, Cumhuriyet coşkusunu vatandaşlarla paylaştı. Sahneye Türk bayrağı ve Ata posteriyle çıkarak Cumhuriyet heyecanını yaşan Başkan Mustafa Bozbey, "Kubat’ı, Bursalılarla buluşturmak bizim için de büyük mutluluktu. Tüm hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Her yeri bayraklarımızla donatalım. Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kubat da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursalılarla buluşmasını sağlayan Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Başkan Bozbey, günün anısına Kubat’a el yapımı İznik çini tabağı hediye etti.