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CHP Bayramın son günüde vatandaşlarla Bir aradaydı

Silivri CHP İlçe Başkanlığı arefe günüden bu yana sürdürdüğü bayramlaşma ziyaretlerine Mahalle ziyaretlerini ekleyerek bayramın son gününde de vatandaşla bir araya geldi.

CHP Bayramın son günüde vatandaşlarla Bir aradaydı

Bayramın 4. gününde de Büyükçavuşlu, Değirmenköy, Çanta ve Gümüşyaka Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek bayramları kutlandı.

İlçe Başkanı Berker Esen, İlçe Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları ve Yöneticileri, Halk-Lis Üyeleri ve partililer bugün, Büyükçavuşlu, Değirmenköy, Çanta ve Gümüşyaka Mahallelerindeydi.  Vatandaşla bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Başkan Esen ve partililer, esnafla, üreticiyle sohbet ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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