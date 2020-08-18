CHP halk toplantılarına Sayalar’dan başladı

“GELİRSEN, DÜŞÜNÜRSEN, SÖYLERSEN MAHALLEMİZİN SORUNLARINI BİRLİKTE ÇÖZERİZ”

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İlçe yöneticileri, Belediye Meclis üyesi Melih Yıldız, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte “GelirSEN, DüşünürSEN, SöylerSEN mahallemizin sorunlarını birlikte çözeriz. Her şey çok güzel olur” sloganı ile düzenlediği Halk Toplantılarının ilkini Sayalar mahallesinde gerçekleştirdi.

CHP HALK TOPLANTILARINA SAYALAR'DAN BAŞLADI

CHP Silivri İlçe Başkanlığı, Halk Toplantıları programına Pazartesi akşamı Sayalar Mahallesi ile start verdi. Sayalar programına esnaf ziyaretleri ile başlayan Başkan Esen ve partililer köy kahvesinde vatandaşlar bir araya gelerek mahallenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İBB VE TBMM NEZDİNDEKİ ÇALIŞMALAR DA DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Esen, konuşmasında Silivri İlçe Başkanlığı olarak pandemi döneminde yapılan dezenfekte çalışmalarına, İBB'nin yürütmüş olduğu yardım kampanyasına, halk süt projesine ve fide desteğine yer verdi. TBMM'de İstanbul Milletvekillerimiz Zeynel Emre ve Akif Hamzaçebi tarafından sunulan İSKİ su tarifesi ve 2B arazi teklifleri üzerine bölge sakinlerinin yaşadığı sorunlara yönelik çalışmalardan bahsedildi.