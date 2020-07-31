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CHP Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, İlçe Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Kollarıyla birlikte bayramlaşma ziyaretlerine devam ederken ilçemizdeki şehit ailelerini yalnız bırakmadı.

CHP Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı

Muhtarlar ve basın emekçilerini ziyaret ederek bayramlarını kutlayan CHP İlçe Başkanı Esen ve partililer, bir arada olmanın maneviyatının yoğun olarak yaşandığı bayram günlerini buruk ve eksik geçiren şehit ailelerinin yanındaydı.

Ailelerin Kurban bayramlarını tebrik eden Esen,Vatanı uğruna can veren şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır dileklerini iletti.

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