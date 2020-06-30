CHP Silivri'den Kaftancıoğlu'na Destek

İlçe binası önünde Başkan Berker Esen’in yaptığı basın açıklamasına CHP İl Başkan Yardımcısı Suna Göçengil, Silivri Belediyesi Eski başkanı Özcan Işıklar, önceki dönem meclis üyeleri, mevcut meclis üyeleri ile partililer katılarak destek verdi.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Yine bir hukuksuzluğa karşı durmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Hepinizin malumu olduğu üzere İl Başkanımız Sayın Dr. Canan KAFTANCIOĞLU hakkında 7 sene önce atılan twitler dolayısı ile dava açılmış idi. Açılan bu davada haksız ve hukuksuz bir şekilde İl Başkanımızın mahkumiyetine karar verildi. Bu yargılama sırasında defalarca; aniden değişen mahkeme heyetleri, dikkate alınmayan savunmalar ve sadece ceza vermek amacı ile yargılama yapan mahkemeler, tüm kamuoyunun malumudur.

Mahkemece verilen cezalara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu gerekçe dahi gösterilmeksizin reddedilmiştir. Gerek mahkûmiyet kararında ve de gerekse istinaf kararında ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı, Adil yargılanma hakkı yok sayılarak mahkeme bir “siyasi kumpanyaya” dönüştürülmüştür. Hepimiz biliyoruz ki İl Başkanımıza verilen bu ceza bir kısım siyasilerin rahatsızlıkları sonucunda verilmiştir. İstanbul seçimlerinin 2 defa zaferle sonuçlanması, başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta emekten, barıştan, adaletten yana olan yurttaşların bir araya gelerek topluma umudu aşılamaları elbette ki birilerini rahatsız edecektir. Verilen mahkûmiyet kararının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 806.000 fark ile 2 kez kazanıldığı seçimin 1. Yıl dönümünde verilmesi bu rahatsızlığın dışa vurumudur. Mahkemeler seçimlerin rövanşlarının yapılacağı yerler değildir.

Bu toprakların yetiştirdiği; Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaşi Veli, Karacaoğlan, Aşık Veysel gibi onlarca ulu ve ozanımızın toplumumuza aşı etmek istediği hoşgörü, sevgi ve kucaklaşmaya her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde; kuvvetler ayrılığını yok sayarak milletimizin adalete olan inancını körelterek, yargı’yı siyasallaştırarak kendi çıkarlarına göre kullanmaktan çekinmeyen siyasiler ülkemizi hukuksuzluk bataklığına sürüklemektedir.

Unutulmaması gereken bir şey vardır ki Cumhuriyet Halk Partisi “Herkes İçin Adalet” diyerek kilometrelerce yürüyen bir lidere sahiptir. Bizler “Mum Işığında” bile adaleti arayan bir siyasi partinin neferleri olarak ülkemizde “herkes için adalet” buluncaya kadar adalete olan inancımızı korumaya ve adaleti aramaya bıkmadan usanmadan devam edeceğiz.

Artık yeter. “İstanbul’da tökezleyerek Türkiye’de de tökezleyenlerin” oyunlarına adaleti kurban etmeyeceğiz. Silivri İlçe Örgütü olarak İl Başkanımız Sayın Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun daima yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi tüm imkanları ile topluma egemen olan korkunun ve adaletsizliğin sona ermesi için Başta İl Başkanımız sayın Canan KAFTANCIOĞLU olmak üzere tüm neferleri ile azim ve kararlılık ile çalışmaya devam edecektir. Çünkü başaracaklarımızın “DAHASI VAR”

Korkmuyoruz. Korkmayacağız ve Sonunda Nihayet Korkuları ve Korkutmak İsteyenleri Yeneceğiz.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 22:39