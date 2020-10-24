CHP Silivri ilçe binası ziyaretçilere kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, ilçe binasının 26.10.2020 tarihinden itibaren ziyaretçilere kapalı olacağını söyledi. Pandemi önlemleri dolayısıyla İstanbul İl Başkanlığı'nın böyle bir karar aldığını belirten Esen, bu süre içerisinde çalışmaların online olarak devam edeceğini, sıkıntılı günlerin en kısa zamanda atlatılarak yeniden normale dönmeyi arzuladıklarını söyledi.