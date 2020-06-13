CHP Ziraat Odası'nı ziyaret etti

CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İBB meclis üyeleri Bora Balcıoğlu ve Melih Yıldız, Kadın Örgütü Başkanı Derya Erdim Ural, Gençlik Örgütü Başkanı Metehan Gürsu ve ilçe yöneticileri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer'i ziyaret etti. Metin Gürsu'nun vefatı ile boşalan Ziraat Odası başkanlığı görevine başlayan Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarım politikaları hakkında bilgi aldı.