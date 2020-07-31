Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde, çevremizde, ülkemizde ve dünyada olup biten güncel gelişmelerden bizleri haberdar etmede önemli yeri olan yerel basınımıza görevlerinde başarılar dileyen Esen, Bayram paketlerini basın emekçilerine hediye ederek, Kurban Bayramı tebriklerini iletti.
CHP’den Basın Emekçilerine Bayram Ziyareti
CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İlçe Yöneticileri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte bayram ziyaretlerine basın emekçilerini ziyaretle devam etti.
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