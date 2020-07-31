CHP’den Basın Emekçilerine Bayram Ziyareti

Arefe gününde de bayramlaşma mesaisini devam ettiren CHP İlçe Başkanı ve partililer, 35 Mahalle muhtarına gerçekleştirdikleri bayram ziyaretlerinin ardından bugün de basın emekçileri ile bir araya geldiler. Ülkemizdeki basın ve ifade özgürlüğüne yönelik baskı ortamının son bulması, toplumsal barış ve kardeşliğin oluşturulmasında ihtiyacımız olan ortak tutuma vurgu yapan Esen, bu mücadelede CHP’nin basın emekçilerinin sonuna kadar destekçisi olduğunu ve birlikten güç alınmasının önemini ifade etti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde, çevremizde, ülkemizde ve dünyada olup biten güncel gelişmelerden bizleri haberdar etmede önemli yeri olan yerel basınımıza görevlerinde başarılar dileyen Esen, Bayram paketlerini basın emekçilerine hediye ederek, Kurban Bayramı tebriklerini iletti.