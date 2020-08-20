CHP’den Kadıköy Ziyareti

CHP Silivri İlçe Başkanlığı bu akşam Halk Ziyaretleri programına Kadıköy Mahallesi ile devam etti. Ziyaretine esnaf ziyaretleri ile başlayan Başkan Esen ve partililer kadınlarla bir araya gelerek üretici, emekçi kadınların sorunları üzerine konuştu. Ardından köy kahvesinde hemşehrilerle bir araya gelerek mahallenin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Esen, konuşmasında Silivri İlçe Başkanlığı olarak pandemi döneminde yapılan dezenfekte çalışmalarına, İBB’nin yürütmüş olduğu yardım kampanyasına, halk süt projesine ve fide desteğine yer verdi. Konuşmasında Halk süt projesine detaylı yer veren Başkan Esen, “proje kapsamında aylık 750 ton Silivri ve Çatalca’dan süt tedariki yapıldığını ve bu tedarikten toplam aylık 3,5 milyon gelir sağlandığını” ifade etti.

Proje kapsamında ilçemizden 4 mahallemiz yararlanmaktadır.

TBMM’de İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından Mart ayında teklifi verilen İSKİ su tarifesi ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi tarafından sunulan 2B arazi teklifleri üzerine hemşehrilerimizin yaşadığı sorunlara yönelik çalışmalardan bahsedildi.