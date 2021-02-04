Esen Çetin'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atanan Taner Çetin'i ziyaret etti.

Çalışma hayatına 1990 yılında Silivri Belediyesi'nde başlayan Çetin'e hayırlı olsun dileklerini ileten Esen; daire başkanlığına bağlı olarak çalışan Basın Yayın Müdürü Emre Dündar, Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk ve Halkla İlişkiler Müdürü Fulya Solmaz ile de tanışarak Silivri için koordine edilecek olan çalışmalar hakkında konuştu