Esen’den 29 Ekim mesajı

Esen, yazılı olarak yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle perçinlediği, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyetimizin 97. yaşı kutlu olsun.

Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Atatürk’ün kurucusu olduğu cumhuriyetimizin temelinde, mevcut anayasamızda da vurgulanan “Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” anlayışı vardır. Hukukun üstünlüğüne inanmış bizlerin, bugün verdiği “Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma” mücadelesinin de meşru dayanağı budur. Vatandaşlarımızın kalıcı huzur ve adalet talebine ancak Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırdığımızda ulaşılabilecektir.

Ulu Önder’in, “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz” uyarısı da özgürlük ve bağımsızlığımızın yol haritası niteliğindedir. Oysa ülke ekonomimizin bugün içinde bulunduğu tablo, Atatürk’ün uyarısının aksine üretmeyen, savurgan, liyakatsiz, yandaşları koruyan ve dışa bağımlı bir politika izlenilmesinin sonucudur. Özellikle kadınlar ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz, bu ekonomi politikasının getirdiği ağır yükün altında ezilmektedir.

Ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve eşsiz iradesiyle Milli Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla tamamlamış ve cumhuriyeti kurmuş olan ülkemiz, bugün de içinde bulunduğu zor koşulları ortadan kaldıracak birikime sahiptir. Bu bağlamda unutulmamalıdır ki martın sonunun getirdiği bahar, geniş bir mutabakata dayalı demokrasi mücadelesinin ilk neticesidir. Türkiye, cumhuriyete ve demokrasiye kalpten bağlı milletimizin verdiği güçle büyük ve kalıcı hedeflerine mutlaka ulaşacaktır.

Bu duygu ve inançla 97. yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Yaşasın Cumhuriyet!