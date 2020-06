“Geleceğin teminatı olan tüm kardeşlerime başarılar dilerim”

Başkan Esen, yazılı olarak yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Yarın Liselere Giriş Sınavı’na girecek olan sevgili genç kardeşlerim, Bu yıl ülkemiz ve dünyamız için türlü zorluklarla dolu çok zor bir yıl oldu. Ancak biliyorum ki sizler Ulu Önder Mustafa Kemal’in ülkemiz ve geleceğimizi emanet ettiği küçük fidanlar olarak her şeye rağmen tüm zorlukların üstesinden gelecek azim ve kararlılığa sahipsiniz. Başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere partimizin her kademesinde görev alan siyasiler olarak; sizlerin sesine kulak vererek geleceğinize yön verecek en önemli anlardan biri olan LGS’nin içinde bulunduğumuz şartlar neticesinde ertelenmesi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar verdik. Maalesef ki iktidar sahipleri her zaman olduğu gibi yine sizlerin taleplerini hiçe sayarak kulaklarını tıkadı. Yaşanan salgına, eğitime verilen araya hatta hala devam eden ikinci dalga riskine rağmen sizleri turizm sektörü gerekçe göstererek bu şartlar altında sınava zorlayanlardan elbet günü geldiğinde hesap soracaksınız. Ancak umutsuzluğa düşmek, karamsarlığa kapılmak yok! Sizler bu memleketin geleceğine yön verecek bugünün küçükleri yarının büyüklerisiniz. Biliyorum ki her türlü zorluğa rağmen başaracaksın. O yüzden sizlerden her şeye rağmen sadece sorularınıza odaklanmanızı heyecana kapılmadan başarılı bir sınav geçirmenizi bekliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Tüm kaygılarınızı bir kenara bırakın sadece sınavınıza ve geleceğinize odaklanın. Çünkü sizler, “Bütün ümidim gençliktedir.” diyen Büyük Atatürk’ün evlatlarısınız. Bu duygu ve düşüncelerle Liselere Giriş Sınavı’na girecek olan geleceğimizin teminatı tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. “