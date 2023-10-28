Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı Bozüyük'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Bilecik Bozüyük’te Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü yıl dönümünü kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı.

Çelenk sunma töreninin devamında, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplu fotoğraf çekiminin ardından ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen ‘Atatürk Fotoğrafları’ sergisi yoğun katılımlı bir tören ile ziyarete açıldı.

Törenlere; Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Yüzbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Barış Tığlı, muhtarlar, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saat 18.30’da Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan; Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı, gösteriler ve Kubat konseriyle Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak 100’üncü yıl kutlamaları ile devam edecek.