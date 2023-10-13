Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri Heykel Sempozyumu ile başladı

Beylikdüzü Belediyesinin Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı kapsamında 12-29 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği etkinlikler, 8. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu ile başladı. Sempozyumun açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bu sempozyumun sonunda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır eserlere sahip olacağız. Beylikdüzü’ne değer katan bu 5 eseri, ilçemizin en güzel mekanlarında sergileyeceğiz” dedi.

Beylikdüzü Belediyesinin, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı çerçevesinde 12-29 Ekim tarihleri arasında sempozyumlardan film gösterimlerine, söyleşilerden konserlere varıncaya kadar düzenleyeceği etkinliklerden ilki olan 8.Beylikdüzü Heykel Sempozyumu başladı. Sanatçıların ağırlıklı olarak “metal” materyallerden eserler ortaya koyacağı sempozyum kapsamında; Burak Ayazoğlu, Büşra Kara, Emrah Önal, Gizem Sezen Özçelik ve Şenol Bora 12-24 Ekim tarihleri arasında sanatlarını Beylikdüzü’nde icra edecek. Sempozyumun sonunda ortaya çıkan eserler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda “Cumhuriyet’in 100’üncü yılı Sergisi” ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır işler yapmak zorundayız"

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Yaptığımız her şeyi Beylikdüzü aklı ile yapıyor, bu kenti geleceğe hazırlıyoruz. Beylikdüzü Heykel Sempozyumu ile 2014 yılından bu güne, 19 farklı ülkeden 55 sanatçımız eserlerini Beylikdüzü’ne hediye etti. Bu sempozyumda da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır eserlere sahip olacağız. Beylikdüzü’ne değer katan bu 5 eseri, ilçemizin en güzel mekanlarında sergileyeceğiz. Sanatın iyileştirici gücüne her daim inanan biriyim. Milli birlik ve beraberliğimizin gelişmesinde sanatın ve sanatçının çok kıymetli bir yeri var. Toplumu daha iyi bir geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kentlerin iyi olma halleri vardır. Beylikdüzü sanatıyla, yeşil alanları ve kültür merkezleriyle iyi olma halinin en güzel yansımasıdır. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır işler yapmak zorundayız. Bu misyonla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eserler ’Cumhuriyet’in 100’üncü yılı Sergisi’ ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Aynı zamanda Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan heykeltıraş Büşra Kara ise konuşmasında, “Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarından biri olarak burada olmak benim için çok özel. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu sempozyuma katılmak hepimiz için çok değerli. Yapabildiğimiz en iyi heykelleri yapacağız” dedi. Sempozyumun açılışını ilk kaynağı atarak yapan Başkan Mehmet Murat Çalık, heykeltıraşlarla tek tek sohbet ederek teşekkürlerini sundu.