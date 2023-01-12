Cumhuriyet'in 100'üncü yılı şarkılarla kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, 2023 yılının ilk konserinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılını Cumhuriyet dönemi bestekârlarının eserleriyle kutladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü, 2023 yılının ilk konserini Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda gerçekleştirdi. Şefliğini Salih Berkmen’in yaptığı konserin birinci bölümünde, Cumhuriyet’in 100 yılı münasebetiyle Cumhuriyet dönemi bestekârlarının eserleri icra edildi. Gökay Usludur, Meriç Ersal, Ümit Tok, Zeynep Kır ve Figen Gençler, seslendirdikleri eserlerle katılımcılardan büyük beğeni topladı. Birinci bölüm sonunda, Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümünden emekli olan Ayşe Erim ve Meryem Karakaya’ya yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket ve çiçek takdimi yapıldı.

Konserin ikinci bölümünde TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Cengizhan Sönmez, kendi besteleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.