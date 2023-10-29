Cumhuriyet'in 100'üncü yılında MBA okullarından sanat imzası

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları 24-28 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel ‘Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı’ adı altında sergi düzenledi. MBA Okulları bando takımının gösterisi sonrası sergide ünlü ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun canlı performansı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Metropol İstanbul’da, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel ‘Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı’ etkinliği altında sanatseverlerle ve öğrencilerle buluştu. Türkiye’nin önde gelen ressamları, küratörleri, heykeltıraşları ve akademisyenleri ‘Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı’nda bir araya geldi. Sergide Küratör Ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu “Diyalektik Yansımalar” isimli canlı sanat performansıyla sanatseverlere ve çalıştay katılımcılarına unutulmaz anlar yaşattı. Canlı performans önce MBA Okulları bando ve koro gösterisi yoğun ilgi gördü. Büyük bir içtenlikle yapılan eserler ise Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan edildi.

“Cumhuriyeti yüzyıllara taşıyacak gençlerimize sanatı sevdirmenin ve sanatla devam etmenin gururunu yaşıyoruz”

MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı, “Buradaki temel yaklaşımımız, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sanatın bize özgür ve özgün kılan değerleriyle Cumhuriyet’in değerlerini bir araya getirmekti. Sanatın oluşturduğu değerleri de yüzyıllarca yaşayacak Cumhuriyet’in temsil noktası olarak ortaya koymaktı. Aslında bu çalıştayda Türkiye’nin ünlü akademisyenleri, ressamları, küratörleri var. Biz biraz da çocuklarımızın onlarla bir araya gelerek Atatürk’ün sanata verdiği değeri anlayarak hissederek canlı performanslarla ilerlemeleriydi. Aslında burada bu organizasyonla ressamlarımızın dört gün boyunca canlı performanslarını ve bugün ki performansla, aslında Cumhuriyeti yüzyıllara taşıyacak gençlerimize sanatı sevdirmenin ve sanatla devam etmenin gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Yüzyılı Sanat Çalıştayı eserleri özel bir yerde sergilenmeye başlayacak. Aslında bundan sonra her yıl Cumhuriyet çalıştayı devam edecek, belki biz göremeyiz ama bir sonraki yüzyılda harika bir sergi bırakmak istiyoruz” dedi.

“Cumhuriyetimizin verdiği sanat dolu günleri birlikte yaşadık”

Ünlü ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu ise, “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bütün Türkiye’de olduğu gibi MBA Okulları da Cumhuriyetimizin bu güzel gününü kutluyor. Biz sanatçılar olarak sanatla kutlayalım dedik. Sanat ve toplum arasındaki birliği göstererek kutlamak istedik. Dolayısıyla MBA Okulları da hem küratör olarak hem de performans sanatçısı olarak davet ettiler. Çok seçkin sanatçılarımızla bir hafta boyunca burada hem öğrenciler hem de halk ile iç içe, Cumhuriyetimizin verdiği sanat dolu günleri birlikte yaşadık. Öğrencilerle beraber resim yaparak sanatın toplumda ne kadar önemli olduğunu altını çizerek vurgulayarak bir hafta boyunca burada gerçekleştirdik” diye konuştu.