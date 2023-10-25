Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yüksek fırın 'Zübeyde' ilk üretimini gerçekleştirecek

Yassı çelik üreticisi Erdemir, ‘Zübeyde’yi devreye almak için gün sayıyor. Erdemir’in verimliliği artırma yatırımları kapsamında yeniden inşa ettiği 2. Yüksek Fırın ‘Zübeyde’, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olan 29 Ekim’de ilk üretimini gerçekleştirecek.

OYAK’ın Maden Metalürji Şirketlerinden Erdemir, verimli ve sürdürülebilir üretim için 2. Yüksek Fırın ‘Zübeyde’yi yeniden inşa etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan 2. Yüksek Fırın, 29 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek törenle devreye alınacak.

Cumhuriyetin 100. yılında Türk sanayisine kazandırılan yeni fırın, Erdemir’in yıllık üretim kapasitesini 1 milyon 625 bin tondan 1 milyon 775 bin tona çıkaracak. Erdemir, yeni 2. Yüksek Fırın ile verimliliğini artırarak sürdürülebilir üretime katkı sağlayacak.

Şirket açıklamasına göre 1978 yılından beri devrede olan 2. Yüksek Fırın’ın yerine inşa edilen yeni fırın; Erdemir’in iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve enerji performanslarını ileriye taşıyacak son teknolojiye sahip ekipmanlar ile donatıldı.

Çelik üretiminde kritik bir öneme sahip

Entegre çelik üretiminin en önemli aşamalarından olan sıvı ham demir üretimi, ‘Yüksek Fırın’ adı verilen tesislerde gerçekleştiriliyor. Verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamak amacıyla 2. Yüksek Fırın ‘Zübeyde’yi yenileme kararı alan Erdemir, eski fırını devre dışı bırakmadan yeni fırının inşa çalışmalarını yürüttü.

Erdemir, yeniden inşa edilen ‘Zübeyde’de ilk üretimi 29 Ekim tarihinde gerçekleştirerek Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna ortak olacak.