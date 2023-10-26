Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu trafoya yansıttılar

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak gayesiyle ‘Tuvalimiz Trafolar’ projesi çerçevesinde SEDAŞ, Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu trafolara resmetti.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), elektrik trafoları aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmak gayesiyle ‘Tuvalimiz Trafolar’ projesi çerçevesinde Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu trafolara resmetti. Serdivan ilçesine bulunan beton köşk tipi trafoda gerçekleşen etkinlikte ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı’, ‘Cumhuriyeti biz böyle kazandık’ ve ‘Cumhuriyet ilan edildi’ temalı görseller resmedildi. SEDAŞ Üst Yönetim Ekibi ve çalışanların da dahil olduğu etkinlikte SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Cumhuriyet’in büyük kurtuluş mücadelesinin neticesinde elde edilen bağımsızlık ve demokrasinin teminatı olduğunu söyledi.

“Cumhuriyet bağımsızlığımızın ve demokrasimizin teminatıdır”

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “Bir asırlık tarihi ile Cumhuriyet’imiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen büyük kurtuluş mücadelesinin neticesinde elde ettiğimiz bağımsızlığımızın ve demokrasimizin teminatıdır. Ulu Önderimizin, ’Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet’imiz, atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Cumhuriyet; milletimizin birlik içinde vermiş olduğu varoluş mücadelesinin, azim, fedakarlık ve büyük bir kahramanlıkla ölümsüzleşmesidir. Bizim de vazifemiz, Milli Mücadele tarihimizin en önemli eseri olan Cumhuriyet’imizi korumak, özündeki değerleri yaşatmak ve daima ileriye taşımaktır. Yaklaşık üç yıldır ‘Tuvalimiz Trafolar’ projesi ile sosyal ve toplumsal farkındalığı artırmak için özel günleri trafolarımıza yansıtıyoruz. Tarihimizin en büyük günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılında duyduğumuz gururu trafomuza resmettik. Cumhuriyet’e olan borcumuzu milletimizin refahını artırmak ve ülkemizi daha ileri seviyelere taşıyarak ödeyeceğimize inanıyorum. Bu vesileyle bugünleri bizlere armağan eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum” dedi.