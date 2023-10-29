Cumhuriyet'in 100. yılı Ataşehir'de coşkuyla kutlandı

Ataşehir Belediyesi’nin organize ettiği fener alayı yürüyüşü ve Sertab Erener konseri ile Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in 100. yıldönümü kutlamaları için Atatürk Mahallesi’nde binlerce kişi toplandı. Fener alayı kortej yürüyüşü saat 19.15’te Ataşehir Bulvarı’nda başladı. Yapılan yürüyüş boyunca bando, ışık, mapping, hologram ve projeksiyon gösterisi yapıldı. Cumhuriyet coşkusunu yaşatan marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüyen vatandaşlara kortej güzergahı boyunca Türk bayrakları dağıtıldı. Ataşehir Bulvarı AKOM / Bahçe Market önünde son bulan yürüyüşün ardından hep birlikte saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Sertab Erener konseri ile gece boyu devam etti.

Konser öncesi Ataşehirlilere seslenen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı yolculukla kurtuluş savaşımızı başlattı. Zaferle sonuçlanan bu mücadelede 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizi kurdu. Ülkesi dört bir yandan işgal edilmiş bir ulusun meydan okumasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet bağımsızlığından ödün vermeyen dayatmalara boyun eğmeyen egemenliğine sahip çıkan Türk ulusunun umudunu bizlere emanet edilmiştir. 21 yaşında dokuz aylık bebeği ile İnebolu‘dan Kastamonu’ya sırtında mermi taşırken donarak şehit olan şerife Bacı’nın çocuğu için kurduğu hayaldir Cumhuriyet. Cumhuriyet Türk kadınının devrimidir. Cumhuriyet üretmektir" dedi.