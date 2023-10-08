Cumhuriyet'in 100. yılı coşku ve gururla kutlanacak

Bilecik’te Cumhuriyet’in 100. yılına özel kutlamalar görüşüldü.

Bilecik Valiliğinde yapılan görüşmeye Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve kurum amirleri katılım gösterdi. Cumhuriyet’in 100. yılının büyük bir coşkuyla, gururla kutlanması için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Vali Şefik Aygöl, "Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir kutlama yapmak hem bizlere, hem atalarımıza saygımızı ve sonsuz sevgimizi gösterir. Başkanlarımız ve müdürlerimiz ile yapılacak çalışmaları değerlendirdik. Biz kutlamalarımızın hazırlıklarına başlıyoruz. Tüm Bilecik halkını Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.