Cumhuriyet'in 100. Yılı Gömeç'te kutlandı
29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Cumhuriyet Meydanında coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Cumhuriyet Meydanında coşkuyla kutlandı.
Düzenlenen programa: Kaymakam Mehmet Şirin Altay, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, İlçe Emniyet Amiri Erdal Coşan, Jandarma Komutanı Onur Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Haskılıç, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Öğrencilerin gösterilerinden sonra resmi geçit töreni gerçekleştirildi.