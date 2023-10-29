Cumhuriyet'in 100. Yılı Gömeç'te kutlandı

29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı Balıkesir'in Gömeç ilçesinde Cumhuriyet Meydanında coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet'in 100. Yılı Gömeç'te kutlandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Cumhuriyet Meydanında coşkuyla kutlandı.

Düzenlenen programa: Kaymakam Mehmet Şirin Altay, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, İlçe Emniyet Amiri Erdal Coşan, Jandarma Komutanı Onur Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Haskılıç, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öğrencilerin gösterilerinden sonra resmi geçit töreni gerçekleştirildi.