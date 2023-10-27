Cumhuriyet'in 100. yılı Kartal'da gurur ve coşku ile kutlanacak

Kartal Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 100 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet’in, bir asra ulaşan yaşını; büyük bir heyecan ve gurur eşliğinde kutlamak amacıyla tüm birimlerini seferber etti. Kartal; kültürden sanata, spordan daha birçok sürpriz etkinliğe varıncaya kadar, Cumhuriyet’in 100. yılına yaraşır coşkulu kutlamalara sahne olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında gündüz etkinlikler, akşam ise fener alayı ve konserler ile tüm Kartallılar; Cumhuriyet’in 100. yılını, doyasıya kutlayacak.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her sene organize edilen kutlama programı, bu yıl 100. yaşı kutlanacak olan Cumhuriyet’in onuruna düzenlenecek birbirinden renkli etkinlikleri kapsıyor.

‘Haydi Kartal, Cumhuriyetimizin 100. Yıl Coşkusunu Hep Birlikte Yaşayalım’ sloganı ile yapılacak olan kutlamalar; 26 Ekim’de başlayacak ve 19 Kasım’a kadar devam edecek.

Hadise, sevilen eserlerini bu kez Cumhuriyet’in 100. yaşı onuruna seslendirecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; gündüz gerçekleştirilecek olan çocuk etkinlikleri, vals ve zeybek gösterisi, 8 renk kadın ritim grubu gösterisi ve anıt açılışının ardından Kartal Belediyesi ve ADD Kartal Şubesi işbirliğinde Kartallı Kazım Meydanı’nda düzenlenecek olan Özgür Hıyat konseriyle devam edecek. Hem Kartallı Kazım Meydanı’nda hem de Kartal Meydanı’nda aynı anda gerçekleştirilecek ‘Cumhuriyet’e Giden Yol’ belgeselinin ardından ise Kartallı Kazım Meydanı’ndan başlayacak olan Fener Alayı ile Kartal Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirilecek.

Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise Türk pop müziğinin sevilen ismi Hadise sahneye çıkacak. Sanatçı sevilen şarkılarını bu kez tüm Kartallılar ve Cumhuriyet’in 100. yılı için seslendirecek.

“Eşi benzeri olmayan bu coşkuyu yaşamaya, 100. yılı onurlandırmaya davet ediyorum”

100 yıllık Cumhuriyet’in; nice yüz yıllara sığacak sevgi ve coşkusunun nesiller boyu yaşanacağını ve yaşatılacağını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Her yıl büyük bir coşku ile kutladığımız bayramımızı, bu yıl çok başka bir heyecan, gurur ve sevinç içerisinde kutlayacağız.

Daha yüzlerce yıl sürecek kutlamaların, 100’üncüsünü tüm komşularımızla yaşayacağız. Bu çok ayrı bir neşe ve heyecan kaynağı bizler için.

Tüm birimlerimizi seferber ettik ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir organizasyon planladık.

Ellerine bayraklarını alan tüm komşularımı, Kartal’ın cadde, sokak ve meydanlarını doldurmaya, eşi benzeri olmayan bu coşkuyu birlikte yaşamaya, Cumhuriyetimizin 100. yılını onurlandırmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.