Cumhuriyet'in 100. yılı Nilüfer'de özel etkinliklerle kutlanacak

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılını Ekim ayı boyunca çok özel etkinliklerle halkla birlikte kutlayacak. Etkinlik programını açıklayan Başkan Turgay Erdem, tüm Bursalıları Cumhuriyet coşkusunu paylaşmaya davet etti.

Yıllardır 29 Ekim’de on binlerce kişinin katıldığı ve artık gelenekselleşen Cumhuriyet yürüyüşlerini düzenleyerek Nilüfer’i, Bursa’da Cumhuriyet kutlamalarının merkezi yapan Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılını ise, bir aya yayılacak bir dizi etkinlikle kutlayacak.

Nilüfer Belediyesi’nin Ekim ayı boyunca spordan sanata çok farklı alanlarda düzenleyeceği etkinliklerin programını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Halk Evi’nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Başkan Erdem, Cumhuriyet’in 100. yıl gururunun Nilüfer’de bir başka yaşanacağını söyledi. 29 Ekim 2023 tarihinin kutlanmaya değer çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, “Cumhuriyet’i kurmak kolay olmadı ama onu 100 yıl yaşatmak da kolay olmadı. İçerden ve dışardan, dolaylı ya da doğrudan gelen tehditlere rağmen pek çok badire atlatan Cumhuriyetimiz, 100 yıl ayakta kalmayı başardı. Ve tarih karşısında rüştünü ispat etti. O nedenle bu yıl 29 Ekim, bizim için önemli. O kadar önemli ki, Cumhuriyet’imizin 100. yılını sadece 29 Ekim’de kutlamakla kalmayacağız. Tüm Ekim ayına yayılan, hatta Kasım ayına da taşan bir dizi etkinlikle kutlayacağız” dedi.

Nilüfer’de Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarının, 1 Ekim tarihinde Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak “Bursa’nın müzisyen yüzü” etkinliği ile başlayacağını söyleyen Başkan Erdem şöyle devam etti, “Müzik İnsanları Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı’na yerleştirilecek Bursalı 100 müzisyenin oluşturacağı büyük bir orkestra konser verecek. Halkın da katılımıyla dev bir kent korosunun oluşacağı alanda, Cumhuriyet’in 100. yılını hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek kutlayacağız. Cumhuriyet Meydanı’nda ayrıca; 6 Ekim’de genç rap müzik sanatçısı Güneş, 20 Ekim’de de Büyük Ev Ablukada grubu konser verecek. Konser organizasyonları çerçevesinde ayrıca; 11 Ekim’de keman virtüözü Cihat Aşkın, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde bir konser verecek. 10 Kasım’da da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde Nida Ateş ve Oda Orkestrası tarafından ‘Fikrimin İnce Gülü’ konserinde Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirilecek”

29 Ekim’de Teoman sahne alacak

Nilüfer Belediyesi’nin, 29 Ekim’de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleştireceği geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü ve ardından hastane alanında sevilen sanatçı Teoman ve sürpriz sanatçıların katılımıyla düzenleyeceği konserle kutlamaların süreceğini söyleyen Başkan Erdem, 13-14 ve 15 Ekim tarihlerinde de, Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen 36 koronun katılımıyla muhteşem bir Korolar Maratonu yapılacağını açıkladı.

100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün de bu yıl Kütüphane Günleri etkinliklerini Cumhuriyet teması ile gerçekleştireceğini belirten Başkan Erdem, “Bu çerçevede 21-28 Ekim tarihleri arasında her gün farklı kütüphanelerde çeşitli söyleşi ve atölyeler yapılacak. 17-18 Kasım tarihinde de Kurtuluş Savaşı’nın Türk edebiyatına nasıl yansıdığının konu edileceği ‘Edebiyat Savaşta’ 100. Yıl Kütüphane Buluşmaları gerçekleştirilecek” dedi.

Başkan Erdem, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun da Cumhuriyet’imizin 100. yılı çerçevesinde “Yüz Yıllık Söz” adıyla farklı bir çalışmaya imza atacağını belirterek, bu etkinliğe ilişkin de şöyle konuştu, “Türkiye’nin farklı illerinden gelecek konservatuvar öğrencisi 100 genç, Kasım ayında Balat Atatürk Ormanı’nda buluşarak, Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatı eserlerinden birini başından sonuna canlı olarak okuma performansı sergileyecek.”

Başkan Erdem, 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde spor alanında da çeşitli etkinlikler planlandığını belirterek “Bu çerçevede; 6 Ekim’de Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi’nde Cumhuriyet Üni Uçuş Günleri, 8 Ekim’de Nilüfer Kent Konseyi organizasyonu ve 100 bisikletçinin katılımıyla Uluabat Gölü çevresinde 50 kilometrelik bir Cumhuriyet Bisiklet Turu yapılacak. Ayrıca 25 Ekim’de Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu, 28 Ekim’de Cumhuriyet Squash Turnuvası gerçekleştirilecek” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılında Nilüfer’e “100. Yıl Anıtı”, kazandırma yönünde de girişimleri olduğunu söyleyen Başkan Erdem konuşmasını “Cumhuriyet hepimizin, 100. yılı hep birlikte kutlamak istiyoruz. Bütün etkinliklerimize Bursalıları davet ediyoruz” diyerek tamamladı.