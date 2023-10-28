Cumhuriyet'in 100. yılına özel '100 bininci fidan' toprakla buluşturuldu

Keçiören Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel, 100 bininci fidanın dikimi yapıldı. Bayraktepe mevkiinde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirilen Fidanı dikme töreninde birçok fidan toprakla buluştu.

Başkan Turgut Altınok törende yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bininci fidanımızı toprakla buluşturuluyoruz. Dikimini yapacağız ve gözümüz gibi bakacağız. Osmanlı İmparatorluğumuzun parçalanması ile birlikte yedi düvele karşı başlattığımız Milli Mücadele’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatansever kahramanlarımızın canları pahasına verdiği savaşlarla bu topraklar vatanımız oldu" dedi.

İngiliz mandasını kabul etmeyen ve o dönemde genç bir subay olan Atatürk’ün, ‘Türk milleti esareti kabul etmez, ya istiklal ya ölüm’ diyerek vatanı düşman işgalinden kurtardığını belirten Altınok, "Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun” dedi.

Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini, Türkiye’nin bu hedef doğrultusunda birçok atılımı gerçekleştirdiğini belirten Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, devletimizin yeni politikası olarak, ‘21 asır, Türklerin asrı olacak’ diyor. Bunun için çok çalışacağız. Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi atılımlarından çok şükür birçoğu gerçekleşti. TOGG’u ürettik. Füze, insansız savaş uçakları, denizaltı ve hangardan çıkardığımız Hürkuş’umuz var. Bunları üretip bir de yurtdışına satıyoruz. Ülkemizi korumak için savunma sanayiimizi geliştirmemiz çok önemli. Üretim için özgüven de önemli. Bunları ürettiğimize inanmayanlar diyor ki, ‘ben otomobil üretemem.’ Aşağılık kompleksidir bu. ‘Batı üretir, Çin üretir, Kore üretir, biz üretemeyiz’ demek doğru değildir. İnanmazsan zaten başarılı olamazsın. Bize yıllarca ‘sen üretemezsin’ dediler. Ama şimdi üretiyoruz ve bizi tehdit olarak görmeye başladılar. Bakınız, Cumhuriyet tarihinde ilk kez savaş gemisini yaptık. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içinde, kardeşçe ülkemiz için çalışacak, Cumhuriyetimizi nice 100 yıllara taşıyacağız.”

Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin de konuşan Altınok, “Osmanlı’ya ihanet eden, İngiliz ile işbirliği içerisinde olan şu andaki Arap devletleri İsrail’e sesini çıkaramıyor. Hepsinin bugün krallıkları devam ediyor ama hiçbirinden ses yok, söyleyecekleri tek sözleri yok. Petrolleri var, paraları var ama İngilizlerin etkisinde bir yaşam sürüyorlar. İnanın, en net ve en tok sesi çıkaran da yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Başka doğru düzgün kınama yapan da tepki gösteren de yok. Osmanlı’dan sonra bu topraklar ferah bulmadı. Osmanlı sonrasına baktığınızda İngilizler ‘bir parça getirene altın veriyorum’ diyor, kandırıyor, her tarafı sömürüyor. Şuan maalesef Arap ülkeleri İngiliz ve Amerikalı ne derse onu yapıyor. Bütün dünyanın gözü önünde mazlum bir millet soykırıma tabi tutuluyor Gazze’de. ‘Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah’ı var.’ İsrail tarihten ders almıyor. Defalarca helak olmuşlar, şimdi de yine kendi ayaklarına çorap örüyorlar. Çocukların ahı, o gözyaşları İsrail’i helak edecek” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmasının ardından Cumhuriyetin 100. yılına özel fidan ile birçok fidan toprakla buluşturuldu.