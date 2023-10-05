Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 öğrenciye doktora bursu

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Cumhuriyet’in yüzüncü yılında 100 öğrenciye doktora bursu verdi. Bahçeşehir Üniversitesi’nin yeni atanan rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde geleceği inşa edecek yeni nesiller yetiştirmek ve onları dünya sahnesinde öncü konuma getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılıyla üniversitenin kuruluşunun 25’inci yılını birlikte kutluyor. Bu özel yılın başında nitelikli 100 öğrenciye verilen doktora bursu ile öğrencilerin eğitimlerine başladıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, uluslararası çapta bir üniversite olmanın gerekleri doğrultusunda hayata geçirilen önemli çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Hatipoğlu, dünya çapında takip edilen bir üniversite olma kıstasları doğrultusunda nitelikli eğitim-öğretimin yanında ulusal ve uluslararası yayınların, AR-GE projelerinin ve bilimsel etkinliklerin arttırılmasının da öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Rektör Hatipoğlu, “Global düzeyde eğitim sektöründeki gelişmelerin yakından takip edilerek öncü ve yenilikçi sistemlerin üniversitemize entegre edilmesi, kurum içi sürdürülebilirlik çalışmaları, yeşil dönüşüm ve sıfır atık politikasının ciddiyetle uygulanmasına ilişkin çalışmalar yürüteceğiz. BAU’nun var olan vizyon, misyon ve değerlerine uygun şekilde evrensel ve ulusal değerlere saygılı, öğrenci ve çalışanlarının memnuniyetini ve başarısını önemseyen, adil, hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışını benimsiyoruz” dedi.

100 öğrenciye doktora bursu

Mütevelli heyet başkanlığını Enver Yücel’in yaptığı BAU’nun bugüne kadar pek çok başarıya imza attığına dikkat çeken Rektör Hatipoğlu, göreve başladığı 2023 yılının Cumhuriyet’in 100’üncü, üniversitenin kuruluşunun 25’inci yılı olması nedeniyle özel bir tarih olduğunun altını çizerek, “Bu yıl 100 kişiye verdiğimiz doktora bursu ile öğrencilerimiz eğitimlerine başladılar. Her birinin yükseköğretime katkı sağlayacak çok kıymetli çalışmalara imza atacağına inanıyoruz. Times Higher Education dünya sıralamalarında yaptığımız kapsamlı çalışmalar sayesinde iyi bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Kampüslerde hayat başladı

Rektör Hatipoğlu, tüm dünyayı etkileyen pandemi ve ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle öğrencilerin uzak kaldığı kampüslerin yeniden yaşayan bir ekosisteme dönüştürülmesi için hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, “Öğrencilerimizi kampüste görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Üniversitedeki ulusal ve uluslararası yaz-kış okulları, stajlar, sertifika programları, sektör iş birliklerinin oluşturduğu imkanlara dikkat çekerek, öğrencilere BAU’nun sunduğu imkanlardan yararlanmalarını öneren Hatipoğlu, “Öğrencilerimiz her zaman fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini bizlerle paylaşabilirler. Fikirlerine rehberlik etmekten, öneri ve eleştirilerini değerlendirmekten mutluluk duyacağız. Mezun olacakları güne kadar öğrencilerimizin her konuda kendilerini geliştirmeleri için destek olmaya, dünya standartlarında kaliteli eğitimi onlarla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.