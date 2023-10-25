Cumhuriyet'in 100. yılına özel askeri bando konseri

Kırklareli'nde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 5'nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca konser verildi.

Cumhuriyet'in 100. yılına özel askeri bando konseri
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kırklareli’nde Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde 5’nci Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca konser verildi.

Kırklareli valiliği himayelerinde 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı koordinesinde 5. Kolordu Bölge Komutanlığınca 100. Yıl etkinlikler çerçevesinde halk konseri verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Özgürlük ve Demokrasi Meydanında gerçekleşen konserde marş ve türküler seslendirildi.

Vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiği konser 100. Yıl Marşının söylenmesi ile son buldu.