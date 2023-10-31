Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bayrak çalışması
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı etkinlileri devam ederken, bir okul bahçesine 100 bayrak asıldı.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı etkinlileri devam ederken, bir okul bahçesine 100 bayrak asıldı.
Gölpazarı ilçesinde Gazimihal Orta Okulu, ’Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Bayrak’ sloganı ile 100 bayrak astı. Okul Müdürü Furkan Ün ve öğretmenlerinin çabası ile 100 bayrağı okul bahçesindeki halı sahanın tellerine asarak güzel bir görsel oluşturdu. İlçe halkı ise bu güzel görüntü karşısında bol bol cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çekti.