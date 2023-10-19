Cumhuriyet'in 100. Yılında Bursa'da Kent ve Mimarlık konuşuldu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mimarlık Fakültesi, kent dinamiklerinin işbirliğinde Cumhuriyet’in 100. Yılında Bursa’da Kent ve Mimarlık Kongresi düzenledi.

BUÜ Mimarlık Fakültesi; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve BUSİAD işbirliğinde Cumhuriyetin 100. Yılına özel bir kongre programı hazırladı. Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ile meslek insanlarının konuşmacı olarak yer aldığı programınaçılış törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, BUSİAD ve İMSİAD yöneticileri, araştırmacı, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndeyapılan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Cumhuriyetin 100., Mimarlık Fakültesi’nin ise 30. yılında gerçekleştirilen kongrede emeği geçen herkese teşekkür etti. Üniversitelerin genel anlamda sağlık, sosyal, fen ve mühendislik bilimleri genelinde eğitim verdiğini, mimarlığın ise bu alanların tam ortasında yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Gündelik anlamda da hayatın tam orta yerinde mimarlık mesleğini görüyoruz. Tek başına son derece kıymetli bir bilim alanıdır. Türkiye’de bulunan mimari birikim açısında en kıymetli illerin başında Bursa geliyor. Bunu iyi veya kötü kullandığımızı aramızda bulunan uzmanlarımız yorumlayacak. Şahsi anlamda bu konuda ciddi okumalarım oldu. Hızlı teknolojik gelişim, mekanların değişimine ve dönüşümüne neden oldu. Bugün kongremizde yer alan kıymetli isimler Bursa’daki 100 yıllık kent ve mimari konusunu anlatacak. Tüm katılımcılara ve programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise konuşmasına Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek başladı. Başkan Mustafa Dündar, dünyanın sessiz kaldığı olaylar konusunda çözümün Türkiye öndeliğinde bulunabileceğini vurguladı. Cumhuriyetin 100. yılında son derece kıymetli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarından ötürü Üniversite yöneticilerini tebrik eden Mustafa Dündar; “Burası Bursa. Osmanlı Devletini kuran şehir. Osmangazi Belediyesi de yapmış olduğu çalışmalarda sahip olduğu tarihi dokuyu, eski Bursa’yı ve mimarisini ayağa kaldırmıştır ve kaldırmaya devam edecektir. Bunu üniversitelerle, akademisyenlerimizle yapıyoruz. Çalışmalarımızın altında bilimsel bir yapı var. Milletimize hizmet götürürken bu anlayışla hareket ediyoruz. Geçmişte milletimiz kültürü doğrultusunda çok kıymetli bir toplum yaşantısı sürdürdü. Bugün ise geldiğimiz noktada batıdan alınan proje örnekleri ülkemizde yapılmaya devam ediyor. Milletimize ve kültürümüze hitap etmeyen örnekler var. Bu sıkıntıyı hep birlikte aşabiliriz. Genç mimarlarımıza ve mühendislerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Tarihi dokunun korunması, kültürümüze uygun yapıların inşa edilmesi için el birliğiyle çalışmaya hazırız. Osmangazi Belediyesi olarak biz bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Sorunların çözümü planlamada

Osmangazi Kent Meydanı projesini Bursa’nın bir projesi olarak başlattıklarını, şuanda ise Türkiye’ye hitap eden bir çalışma olduğunu belirten Başkan Dündar; “2009’da göreve geldiğimizde başladığımız bir çalışmaydı. Şuanda ilk etabını ancak bitiriyoruz. İkinci etabına da vakit kaybetmeden devam edeceğiz. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin öğrencileri oraya geliyor, proje üzerinde inceleme yapıyor. Çarşamba Pazaryeri Projemiz ise beton ile demirin yatay zeminde kullanıldığı nadir projelerden birisi olmuştur. Ayrıca belediyemiz Türkiye’deki büyükşehirler arasında zemin + 5 kat uygulayan ilk ve tek belediyedir. Arsa sıkıntısı büyük bir sorundur. Kentsel dönüşüm olsun diye bir mahalleye gittiğimizde bu sorunu birebir yaşıyoruz. Bunu çözmenin yolu, planlamaktan geçiyor. Üniversitemizin ilgili bölümlerine ve akademisyenlerine düşüyor” dedi.

Ortak akılla çözülecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu da Bursa’nın tarihi ve kültürel geçmiş anlamında çok zengin bir şehir olduğunu kaydetti. Antik çağlardan itibaren yerleşim yeri olarak kullanılan kentin kültürel mirasını ihya etmek için önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Gülten Kapıcıoğlu; “Bugüne kadar gelen eserler bizim için bir miras niteliğindedir. Bundan sonra yapılacak olanlar da bizim tarihe not düştüğümüz eserler olacak. Bu konuda yöneticilerin, mimarların ve diğer ilgili alan temsilcilerinin sorumluluğu bulunuyor. Bursa, son 60 yıldır yoğun bir kalkınma dönemi yaşıyor. Bunun artı ve eksileri elbette var. Doğrular da bizim, yanlışlar da bizim. El birliği ile doğrularımızı çoğaltacak, eksiklerimizi de yine el birliğiyle gidereceğiz. Şehrimizdeki planlama hareketi ne yazık ki göçün gerisinde kaldı. Ancak biz yerel yönetimler olarak bugünün dünyası üzerine şehirlerimizi dönüştürmeye ve yeni nesillere en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Şehir ve kentleşme konusunda ciddi bir mesai harcıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel dönüşüm başlığı altında yaklaşık 2500 dönümlük alanda proje yürütüyoruz. Ortak akıl ile meseleleri çözeceğiz. Harika bir şehirde yaşıyoruz. Farkındalığımız yüksek. Bugün burada çok sayıda insan Bursa’daki mimari konular ele alacak. Programın hayırlara vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe belediye başkan yardımcıları, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan’ın da kısa birer konuşma yaptığı program meslek duayenlerinin katıldığı oturumlarla devam etti.