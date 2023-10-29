Cumhuriyet'in 100. yılında muhteşem gösteriler

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Tekirdağ’da kutlama alanında muhteşem gösteriler sergilendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı tüm yurtta çeşitli etkinliklere kutlanmaya devam ediliyor. Tekirdağ’da da valilik tarafından koordine edilen programda sahil yolu trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar sahil yolunu doldururken, alanda jandarma ve yunus timleri tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Jandarma komandolar yeri göğü inleterek silahlı gösteri yaptı. Hemen ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri sahneye çıktı. Motorize ekipler, motosikletlerin üzerinde akrobatik hareketeler yaparak vatandaşlara muhteşem bir görsel şölen sundu. Jandarma köpeğinin eğitmeni ile gösterileri de vatandaşlar tarafından alkış topladı.

Daha sonra geçiş töreni yapıldı. Tekirdağ’daki çeşitli okullardaki öğrenciler, jandarma, askeri ve emniyet araçları tek tek geçerek vatandaşlara tanıtıldı. Tören askeri birliklerin geçişiyle son buldu.

Törende bir açıklama yapan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türk milletinin büyük fedakârlıklarla kazandığı zaferlerin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Milletimiz, hürriyetine, ülkesine ve bayrağına sahip çıktığını, asla esareti kabul etmeyeceğini, asla boyunduruk altına girmeyeceğini ve bağımsızlığından hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini tüm dünyaya 100 yıl önce ilan etmiştir” dedi.