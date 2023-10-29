Cumhuriyet'in 100. yılını salonda değil kortejle meydanda kutladılar

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Nilüfer Sanayici ve İş İnsanları Derneği (NİLSİAD), Cumhuriyet’in 100. yılını OSB içinde gerçekleştirilen kortejle kutladı. Bölge sanayicileri, çalışanlar, STK temsilcileri, meslek liseli öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kalabalık topluluk, ellerinde bayraklarla coşkulu bir şekilde NOSAB Atatürk Bulvarı’nda Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi.

NOSAB ve NİLSİAD, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşamak için organize ettiği program kapsamında önce bir Cumhuriyet Korteji düzenledi, ardından Denden grubu üyelerini bölge çalışanları ve vatandaşlarla buluşturdu.

Cumhuriyet’in 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına NOSAB Başkanı Erol Gülmez ve NİLSİAD & NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras ile sanayiciler, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Türk Bayrakları eşliğinde NOSAB Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen Cumhuriyet Korteji’nin ardından etkinlik alanında bir konuşma yapan NOSAB Başkanı Erol Gülmez, Cumhuriyet’i meydanlarda kutlamak istediklerini ifade etti.

NOSAB Başkanı Erol Gülmez, daha sonra şunları söyledi:

“100 yıl önce ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Cumhuriyeti kurdu. Bizler onların anısını yaşatmak ve daha fazla geleceğe taşımak için sizlerle beraberiz. Cumhuriyet özgürlüktür arkadaşlar, Cumhuriyet bireylerin kendileri temsil etmesidir. Cumhuriyet eşitliktir. İnsanlara yaşadığı ülkede kendini eşit hissettirme meselesidir. Biz de bu değerleri yaşatmaya çalışan bir kurum olarak; daha müreffeh bir toplum oluşturmak için çaba gösteriyoruz.”

Cumhuriyetin 100. yılının STK’lar ve OSB’ler tarafından genelde salonlarda kutlandığını belirten Gülmez, “100. yıl coşkusunu salona sığdıramayacağımızı düşündük. Sanayicimizle, çalışanımızla, ailelerimizle bir arada olmak için bir açık hava konseri organize ettik. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyorum.”

NİLSİAD & NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras ise Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk ilke ve devrimlerini geleceğe taşımak için gayret ettiklerini ifade etti. Konuşması sırasında Cumhuriyet’i kuran iradenin aynı güç ve azimle bağımsız Türkiye’yi inşa ettiğini vurgulayan Aras, erken Cumhuriyet döneminde açılan fabrikaları hatırlattı. Aras, 100. yıla özel yazdığı şiiri okudu ve şiirinin son dizelerinde “Biz Cumhuriyet çocuklarıyız. İlelebet Cumhuriyet demekten asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Aras, sözlerini katılan herkese teşekkür ederek tamamladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği katılımcıların Denden grubu şarkıları eşliğinde eğlenmesiyle devam etti. Konser sırasında yağan yağmura aldırış etmeyen kalabalık, NOSAB’ın dağıttığı yağmurlukları giyerek eğlenmeye devam etti.