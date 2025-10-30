Cumhuriyet’in 102’nci yılı Ümraniye’de coşkuyla kutlandı. Santral Meydanı’nda düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediyesi’nce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşku dolu anlara sahne oldu. Santral Meydanı’nda düzenlenen fener alayına çocuklar, gençler, kadınlar, erkekler, yaşlılar ve Kıbrıs gazileri katılım gösterdi. Binlerce Ümraniyeli vatandaş, fener alayı ve konserlerle Cumhuriyet ruhunu birlikte paylaştı. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar, 1. Ordu Komutanlığı Bando Takımı’nın konseriyle devam etti. Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Cumhuriyet değerlerini herkese hatırlatarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Birlikten, beraberlikten hiçbir zaman ayrılmayalım"

Başkan Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 102’nci yılında Ümraniyelilerle, çocuklarla, gençlerle, hanımlarla, beylerle, yaşlılarla ve de Kıbrıs gazilerimizle birlikte yürüdük. Şimdi de 1. Ordu Komutanlığının bando takımıyla güzel bir etkinlik yapacağız. 12’ye yakın eser icra edilecek. Cumhuriyet coşkusu başka bir şey" dedi. Türk milletinin tarih boyunca 16 büyük devlet kurduğunu hatırlatan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti bunların sonuncusudur. Cumhuriyetimizin daha müreffeh, daha iyi şartlarda, daha güçlü hizmetlerle yoluna devam etmesi hepimizin elinde. Bu gençliğin elinde. Birlikten, beraberlikten hiçbir zaman ayrılmayalım. Et ve tırnak gibi olalım, yurt dışındaki düşmanlarımızı sevindirmeyelim, doktorlarımızı da küstürmeyelim" ifadelerini kullandı.