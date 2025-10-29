Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Fatih’te bulunan Vatan Caddesi’nde resmigeçit töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu zaferin ardında, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete koşan Mehmetçik var. Cumhuriyet, adını sayamadığımız daha nice kahramanların, şanlı ecdadın bizlere bıraktığı en kutlu emanettir. Bu emaneti daha yükseğe taşımak bizlere düşen en büyük vazifedir" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Fatih Vatan Caddesi’nde resmi tören düzenlendi. Saat 10.30’da başlayan törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu Komutanı ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan ile kamu-kurum kuruluşlarının başkan ile müdürleri katıldı. Törenin başlangıcında Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Arslan, Orgeneral Bahtiyar Ersay, askeri araca binerek halkı selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Ayrıca tören nedeniyle Vatan Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

"Cumhuriyet, adını sayamadığımız daha nice kahramanların, şanlı ecdadın bizlere bıraktığı en kutlu emanettir"

İstanbul Valisi Gül, "29 Ekim 1923, ‘Ya istiklal ya ölüm’ düsturuyla başlayan emsalsiz mücadelenin Cumhuriyet ile taçlandığı gündür. Çok büyük bedeller ödenerek kazanılan bu mücadelenin ardında, ‘Geldikleri Gibi Giderler’ diyen çelik bir irade var. Kucağındaki evladının değil de cephedeki merminin üstünü örten Şerife Bacıların fedakarlığı var. Maraş’ta Sütçü İmam’ın kahramanlığı, Antep’te Şahin Bey’in direnişi, Milli Mücadele’yi ateşleyen Hasan Tahsin’in cesareti var. Bu zaferin ardında, vatanı için gözünü kırpmadan şehadete koşan Mehmetçik var. Cumhuriyet, adını sayamadığımız daha nice kahramanların, şanlı ecdadın bizlere bıraktığı en kutlu emanettir. Bu emaneti daha yükseğe taşımak bizlere düşen en büyük vazifedir. İşte, bu vazifenin, bu sevdanın en güzel nişanelerinden biri, İstanbul’umuzun her yerini donatan şanlı bayraklarımız. Yaptığımız çağrıya uyarak evlerini, iş yerlerini, pencerelerini ay yıldızla süsleyen, İstanbul’u kırmızı beyaza bürüyen tüm hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bu tablo, Cumhuriyet coşkumuzun en güzel ifadesi. Cumhuriyetimizin mayası olan birlik ve beraberliğimizin en somut yansıması" dedi.

"102 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz"

Vali Davut Gül, konuşmasının devamında, "102 yıl önce olduğu gibi bugün de, vatanımıza ve bayrağımıza aynı kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe her zamankinden daha güçlü yürüyoruz. Savunma sanayiinden teknolojiye, bilimden sanata attığımız her adımla Cumhuriyetimizi daha da güçlendiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşları başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan ve millet uğruna can veren tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum ve en önemlisi gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizdeki vatan sevgisiyle geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimiz sayesinde "Cumhuriyet emin ellerde" diyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarıyla töreni izledi

Türk Bayraklarıyla vatandaşların ilgiyle izlediği törende konuşmaların ve halk oyunları gösterilerinin ardından resmigeçit töreni gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar, polis araçları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları, klasik otomobiller ve sivil toplum kuruluşları geçiş yaptı. Havadan Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri de vatandaşları selamladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu törende oluşan görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekti. Töreni izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.