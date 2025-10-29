Cumhuriyet'in 102 yılı Edremit'te coşkuyla kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Cumhuriyetin ilanının 102’nci yıl dönümü, coşkulu törenlerle kutlandı. Düzenlenen törenlerde öğrenciler 102 yıl için kırmızı beyaz renklerde 102 uçan balonu gökyüzüne bıraktılar.

Cumhuriyet Bayramı programı kutlamaları kapsamında ilk olarak saat 09.30’da ise Kaymakam Ahmet Odabaş, makamında tebrikleri kabul etti.

Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına Kaymakam Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kaymakam Ahmet Odabaş, askerlerin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Kaymakam Odabaş, "Omuzlarımızda taşıdığımız bu şanlı miras, yani Cumhuriyet. Sönmüş bir imparatorluğun küllerinden yeniden filizlendiği ulu bir çınar ağacıdır. Zincire vurulmak istenen bir milletin göklere uzanan özgürlük narasıdır. Mustafa Kemal’in "Geldikleri gibi giderler!" diyerek yaktığı ateşin, 102 yıldır sönmeyen alevidir. Düşüncenin prangalarını çözen, ilmin ve fennin önünü açan bir aydınlanma meşalesidir. Kökleri derinlerde, gövdesi çelikten bir iradenin, tarih sahnesindeki ebediyet yemini, "Misak-ı Millî"nin tapu senedidir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" fermanının mühürlendiği anayasanın kalbidir. Yine "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" düsturuyla, tüm vesayet zincirlerini paramparça eden ve milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayan yegâne meşruiyet kaynağıdır. Malazgirt’ten bugüne, bu vatanı canıyla, kanıyla yoğuran, her karış toprağını şehadetiyle kutsayan kadim bir medeniyetin son ve ebedi halkasıdır, Cumhuriyet!" ifadelerine yer verdi.

Program kapsamında öğrenciler, Cumhuriyetin 102’nci yılı anısına gökyüzüne 102 uçan balon bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlik, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve resmi geçit töreniyle sona erdi.