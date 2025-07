Cumhuriyet'in ilk konservatuvarı Musiki Muallim Mektebi 101 yaşında

TAKİP ET

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk konservatuvarı olma özelliğini taşıyan ve birçok sanatçının yetişmesine ev sahipliği yapan 101 yıllık Musiki Muallim Mektebi, ziyaretçilerini bekliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1924 yılında yapılan, Ankara’nın Çankaya ilçesi Cebeci semtinde bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk konservatuvarı olma özelliğini taşıyan Musiki Muallim Mektebi; müzikten tiyatroya, baleden yabancı dil eğitimine kadar birçok alanda önemli isim yetiştirdi. Kuruluşundan 12 yıl sonra Ankara Devlet Konservatuvarı adını alan Musiki Muallim Mektebi, kuruluşundan bu yana önemli sanatçılar yetiştirdi. Mektep; Selçuk Yöntem, Zafer Algöz, Fazıl Say, Salih Güney, Bilge Şen, Ayşe Ediz, Tamer Levent, Deniz Gökçer, Tomris Çetiner, Bahar Çimenciler, Levent Conker gibi ünlü sanatçıların yetişmesine ev sahipliği yaptı. Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Özkan, Musiki Muallim Mektebi ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu.

"Burası Atatürk’ün büyük çabası ile kuruldu"

Musiki Muallim Mektebi’nin (bugünkü adıyla Ankara Devlet Konservatuvarı) Kurtuluş Savaşı zamanında imkansızlıklar içinde kurulduğunu ve Atatürk’ün o yıllarda sanat için büyük uğraş verdiğini belirten Özkan, "Burası 1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir çabası ve gayretiyle bir kararname ile kurulmuş. Kararnamenin üstünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Bakanlar Kurulu’nun imzası var. Bu konservatuarın ilk adı Musiki Muallim Mektebi’dir. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuarı oluyor. Geçenlerde buranın 100’ncü yılını kutladık. Dizilerde ve tiyatrolarda seyrettiğimiz 147 tane ünlü oyuncu buradan mezun oldu. Fazıl Say, Selçuk Yöntem, Salih Güney, Cihan Ünal, Zuhal Olcay, Tamer Karadağlı, Zafer Alagöz ve daha niceleri burada okumuş. Buranın ilk müdürü İstiklal Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör’dür. Arif Nihat Asya burada hocalık yapmış. Edebiyatçıların birçoğu burada öğrencilere hocalık yapmış. İlk Türk Operası olan Özsoy Operası burada Atatürk tarafından Osman Zeki Üngör’e verilmiş" diye konuştu.

"Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin neredeyse tamamı mektebimizde çekildi"

Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin büyük bir kısmının Musiki Muallim Mektebi’nde çekildiğini ve mektebin birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Özkan, "Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin neredeyse tamamı Musiki Muallim Mektebimizde çekildi. Burası buram buram tarih kokan bir yer. Güzel sanatlarımızın tarihini ve burayı herkesin görmesini istiyorum. Herkesi müzik müzemize davet ediyoruz. Özellikle Ankaralılar müzik müzemiz ücretsiz ziyaret edilebilir. Her odasında, her sınıfında, her yerinde bir tarih aktarılabilir. Bunu anlatmakta ve söylemekte kendimi görevli hissediyorum" ifadelerini kullandı.