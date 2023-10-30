Cumhuriyet'in küçük ressamları hünerlerini gösterdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlendiği açık hava resim yapma etkinliğine katılan yüzlerce çocuk, tuval başında hünerlerini gösterdi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl gururunun toplumun tüm kesimlerinde yaşatılması için birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, 100’üncü yıla özel açık hava resim yapma etkinliği düzenlendi. Merinos Park’ta yapılan etkinlikte göl çevresi adeta sanat galerisine döndü. Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 100’üncü yıla özel olarak göl çevresine 100 adet tuval yerleştirildi. Toplam bin 800 resim boyanmak üzere küçük ressamlara dağıtılırken, etkinlikte 100 adet pastel boya, 100 adet de kuru boya seti kullanıldı.

Havanın da güzel olması nedeniyle aileleriyle birlikte Merinos Park’a akın eden küçük ressamlar, tuval başında hünerlerini sergiledi. Gün boyu devam eden etkinlikle hem çocuklar hem de aileleri keyifli bir gün geçirirken, resim yapan her çocuğa Türk Bayrağı hediye edildi.