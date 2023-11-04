Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel Ressamlar Sergisi Üsküdar'da açıldı

Üsküdarlı ressamların resimlerinden oluşan ve Cumhuriyet’in yüzüncü yılına özel olarak düzenlenen Üsküdar Ressamlar Sergisi, Üsküdar Nevmekan sahilde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Üsküdar Belediyesi kültür sanat alanındaki faaliyetleri kapsamında Üsküdarlı ressamlar tarafından yapılan özel resimlerin yer aldığı Ressamlar Sergisi’nin açılışına ev sahipliği yaptı. Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen sergi Üsküdar’ın tarihi ve kültürel zenginliklerini içeriyor. Katılımın yüksek olduğu serginin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Üsküdar’ın sanat ve ressamlarla özdeşleştiğini belirten sanatçı Erkan Doğanay, "Ressamlar şehri Üsküdar yüzüncü yaşını kutladığımız Cumhuriyet ile yaşıt sayılabilecek. Tarihi dikkate aldığımızda bu isimlerin burada buluşması ve bu semtte yaşamış olmaları bu semtin geçmişi ve geleceği hakkında büyük bir şans. Sayın Başkanımız Üsküdarlı ressamlar adının yeniden anılmasını sağlayacak. Yüzyıl önce burada bulunduğumuz mekânda veya Üsküdar’ın başka sokaklarında Üsküdarlı ressamlar tablolarını ürettiler ve çoğunlukla Üsküdar konusunu tema olarak işlediler" dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar’ımızda bu güzel mekanda siz kıymetli dostlarımızla beraber özel bir etkinliğe şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Üsküdarlı Ressamlar Sergisi. Üsküdar böyle bir yer. Özellikle resim sanatı Üsküdar’la özdeşleşmiş diyebiliriz. Modern resmin kurucuları Üsküdarlı. Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyit, Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Efendi, Müfide Kadri. Bunlar modern resim sanatının kurucuları ve Üsküdarlı. Elbette ki Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında böyle bir sergi açılacaksa bunun yeri öncelikle tartışmasız Üsküdar olmalıdır. İkinci asra girdiğimiz bugünlerde Üsküdar’da özel bir sergiyle beraberiz ve tarihe tanıklık ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde muhteşem bir yüzüncü yıl etkinlikleri düzenlendi, yüzüncü yıl adeta Üsküdar’da kutlandı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet büyüklerimiz, askeri erkân, kültür sanat dünyası, siyaset dünyası, İstanbul’un diğer ilçelerinde oturan herkes öncelikle sahil bandına öncelikle de Üsküdar’a akın ettiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Cumhuriyetimizin temeli kültürdür." demiş. Bu sıradan bir cümle değil. Kültürümüzle sanatımızla Cumhuriyetimizin temeli sağlamdır diyebiliriz. İkinci asra girdiğimiz bugünlerde kültür ve sanata daha fazla zaman ayırmak gerekir." dedi.

"Hayatın her şeyi siyaset değildir"

Başkan Türkmen konuşmasının arasında, "Her şey siyaset değildir sevgili kardeşlerim. Allah’a şükür ekonomimiz öyle ya da böyle toparlanıyor. Ama toplumu birbiriyle asıl kaynaştıracak kucaklaştıracak olan sanattır, kültürdür, tarihtir. Sergimize katkısı olan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Türkmen daha sonra sanatçılar ve katılımcılarla sergiyi gezdi.

Gezinin ardından konuşan Başkan Türkmen, "Bugün Üsküdar’ımızda Nevmekan sahilde özel bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Üsküdarlı Ressamlar Sergisi. Bu sergi özel ve anlamlı. Bütün sanatsever ve resimseverleri bekliyoruz. Resim sanatı modernleşme ile başlayan geçmişi çok da eski olmayan bir sanat. Bu resmin kurucuları Üsküdarlı sanatçılarımız, ressamlarımız. Üsküdarlı ressamlar modern Türk resim sanatının kurucularıdır. Onların çok özel resimleri var bu sergide. Özellikle gençleri ve bu sanata ilgi duyanları bu sergiyi görmeye davet ediyoruz. Gençlerimizi çok seviyoruz. Kültürle sanatla iç içe büyümeleri için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.