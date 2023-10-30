Cumhuriyet Koşusunda 2 bin sporsever kıyasıya yarıştı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde"Cumhuriyet Koşusu" düzenledi. Etkinliğe katılan 2 bin sporsever, birincilik için ter döktü. Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin, bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Cumhuriyet Koşusu, “yüzüncüyıldakoş” mottosuyla gerçekleştirildi. Koşuya, farklı yaş gruplarından toplam 2 bin spor tutkunu katıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın startını verdiği yarışmada sporcular, 6 bin metre büyükler, 2 bin metre gençler ve bin metre çocuklar kategorilerinde mücadele etti. Yarışın ardından genel klasman birincilerine 20 bin lira, ikincilere 12 bin 500 lira, üçüncülere 7 bin 500 lira ödül verildi. Yaş kategorilerinde ise birincilere 3 bin lira, ikincilere 2 bin lira ve üçüncülere bin lira olmak üzere sporculara toplamda 212 bin lira ödül dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, etkinlik çerçevesinde düzenlediği sahne etkinlikleri, DJ performansı ve çeşitli aktiviteler ile katılımcılara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı, Türkiye yüzyılı, Türkiye’ye ve gelecek nesillere hayırlı olsun"

Programda yaptığı konuşmada tüm Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Başkan Usta, "Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Cumhuriyet Koşumuzun bugün bir yenisini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 binin üzerinde vatandaşımız bu koşuya müracaat etmişti. Koşumuzu coşkuyla tamamladık ve dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim ettik. Bugün, buraya İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen tüm sporcu kardeşlerimizi, spora gönül vermiş vatandaşlarımızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türkiye Yüzyılı, İstikbal Yüzyılı, Türkiye’ye ve gelecek nesillere hayırlı olsun" dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında yarışmayı birinci olarak bitirmek benim için çok gurur verici”

Yarışmada 60 yaş kategorisinde birincilik elde eden Asiye Veral, "İstanbul Beşiktaş’tan geliyorum. Amatör olarak koşuyorum. Türkiye’nin ilk kadın futbolcusuyum. Cumhuriyetimizin 100. yılında yarışmayı birinci olarak bitirmek benim için çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

“Bu güzel organizasyonu hazırlayıp, bize sunduğu için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum”

Aynı kategoride ikinci olan Ayşe Kılıç ise, "Cumhuriyetimizin 100. yılını canı gönülden kutluyorum. Ben yarışmaya Maltepe’den geldim. Ev hanımıyım, amatör koşuyorum. Bu güzel organizasyonu hazırlayıp, bize sunduğu için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.