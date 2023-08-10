Cumhuriyet Kulesi'nin açılışı 29 Ekim'de yapılacak

Keçiören Belediyesi tarafından açılışı 29 Ekim’e yapılması planlanan Cumhuriyet Kulesi’ndeki çalışmalar son sürat devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Cumhuriyet Kulesi’nin açılışı için geri sayım sürüyor. Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünün sembolü olarak hizmete sunulacak olan kulenin iç kısmında, dış cephesinde, alt katlarında ve zirvesinde imalatlar devam ediyor. Boyu 194 metreye yükseltilen kulede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kulemizin üst kat free form fanus imalatının son 12 metrelik kolonları yapılıyor. Son iki kat kompozit döşeme çelik imalatını tamamladık. Yangın asansöründe yarı kapaklı doğramaların camları takıldı. Aydınlatmaların montajı yapılıp, devreye alındı. Asansör panoramik camların montajları takılmaya devam ediyor. İç kısımlarda duvarların sıvaları ve seramik uygulamaları yapılıyor. 124 metre uzunluğundaki havuzumuzun betonarme imalatları tamamlandı. Havuz terası yürüyüş yollarının imalatı için hazırlık yapılıyor. Dış cephede betonarme yüzeylerin kapatılıp boyama çalışması devam ediyor. Nikah salonu üzerindeki skylight çelik imalatının montajı devam ediyor. Üst katlarda yangın hatlarının montajı devam ediyor. Seyir terası ve cam balkon için çelik karkas montajına başlandı. Buranın camları da geldi, montajına başlanacak” dedi.

Altınok, başkentin birçok noktasından görülebilen Cumhuriyet Kulesi’ni 29 Ekim’e yetiştirmeyi planladıklarını, herhangi bir aksilik olmazsa Cumhuriyetin 100’üncü yılında açılışını yapacaklarını dile getirdi.