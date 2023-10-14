Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası 2. Satranç Turnuvası ilk hamle ile başladı.

Şehit Turgut Solak Spor Salonunda düzenlenen turnuvada minikler satrancılar yarıştı. Yoğun katılım ile gerçekleşen turnuvada konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Geleceğin çocuklarını yetiştirirken onlarda aşılamak isteğimiz spor sevgisi için İl Müdürlüğümüzce sıkı çalışmalar yürüyoruz. Sporla yetişen bir nesil bilinçle yetişmiş olacak. Bu nedenle bizlerde sporun her alanında Balıkesirli çocuklarımıza ve gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.