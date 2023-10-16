Cumhuriyet kupası 2. satranç turnuvası sona erdi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası 2. Satranç Turnuvası, ödül töreni ile sona erdi. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada minikler ve gençler ter döktü. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp’ten aldı. Turnuva sonrası açıklama yapan Müdür Adem Özalp, “Turnuvaya katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Çekişme dolu bir turnuva oldu. Bu turnuvaya ilk kez katılan çok sayıda sporcu var. Önemli olan deneyim kazanmak. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum anca daha çok çalışmaları gerek. Büyük turnuvalar için kendilerini hazırlamaları gerek. Sporcularımıza her anlamda destek veren antrenörlerimizi de kutluyorum. Balıkesir’in adını spor ile anılması, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı yetiştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.