Cumhuriyet Kupası için güreştiler

Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği İller Arası Cumhuriyet Kupası U-13 Serbest Güreş Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu.

Derince Spor Salonunda gerçekleşen İller Arası Cumhuriyet Kupası U-13 Serbest Güreş Şampiyonası müsabakaları yoğun katılımla yapıldı. 9 ilden 23 takımın iştirakiyle düzenlenen şampiyonaya katılan 250 sporcu 12 sıklette dereceye girmek için mücadele etti. Derince Belediyesi’nin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği şampiyonayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel de takip ederek, sporcuları yalnız bırakmadı. Programda konuşma yapan Başkan Aygün, sportif faaliyetleri daima desteklediklerini ifade etti. Şampiyanoda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.