Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Plato AVM'de
Cumhuriyetin 100.yili kapsamında 21-22 Ekim tarihlerinde TSF iş birliği Plato AVM ev sahipliğinde Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenleniyor.
Cumhuriyetin 100.yili kapsamında 21-22 Ekim tarihlerinde TSF iş birliği Plato AVM ev sahipliğinde Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenleniyor.
Turnuva her yaştan sporcunun katılımına açık olup 35 dakika+30 saniye tempoda 6 tur UKD hesaplamalarına dahil olarak iki tur şeklinde düzenlenecek. Dereceye girecek olan sporculara Plato AVM sponsorluğunda hediye çekleri verilecek.