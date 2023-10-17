Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Plato AVM'de

Cumhuriyetin 100.yili kapsamında 21-22 Ekim tarihlerinde TSF iş birliği Plato AVM ev sahipliğinde Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenleniyor.

Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Plato AVM'de
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Cumhuriyetin 100.yili kapsamında 21-22 Ekim tarihlerinde TSF iş birliği Plato AVM ev sahipliğinde Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası düzenleniyor.

Turnuva her yaştan sporcunun katılımına açık olup 35 dakika+30 saniye tempoda 6 tur UKD hesaplamalarına dahil olarak iki tur şeklinde düzenlenecek. Dereceye girecek olan sporculara Plato AVM sponsorluğunda hediye çekleri verilecek.