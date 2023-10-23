Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Plato AVM'de

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde 21-22 Ekim tarihlerinde Plato Avm'de Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası gerçekleşti.

Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası Plato AVM'de
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde 21-22 Ekim tarihlerinde Plato Avm’de Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası gerçekleşti.

7’den 70’e her yaştan lisanslı 110 sporcunun katıldığı turnuvada kıran kırana müsabakalar gerçekleşti. 35 dakika + 30 saniye tempoda 6 tur UKD hesaplamalarına dahil olarak iki tur şeklinde düzenlenen turnuva sonunda Mehmet Cinkaya birinci, Oğuz Altuğ ikinci olurken Ahmed Şahbaz üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara Plato AVM sponsorluğunda hediye çekleri takdim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman